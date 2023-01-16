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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان يستكمل مناقشة الحساب الختامى لـ2021-2022 المتعلقة بوزارتي النقل والإسكان.. اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستستكمل عقد اجتماعاتها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

وأشارت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموزنة بالبرلمان ستستكمل خلال اجتماعاتها اليوم الأثنين وغدا الثلاثاء مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 ، المتعلقة بوزارتى النقل والإسكان وهيئة الطرق والكبارى ومترو الأنفاق.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة الماضية للبرلمان، على أن يعود للانعقاد اليوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة الماضية للبرلمان مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.

ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اتنقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أن وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق عليا من النواب وزير الأزمات.

وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.

واستكمل الوزير: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وحول أزمة الأرز، أوضح وزير التموين، أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح، ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عام 2021 - 2022 وزارتى النقل والإسكان هيئة الطرق والكباري مترو الأنفاق

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