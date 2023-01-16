خطة النواب تناقش طلب إحاطة لإنشاء مبنى لهيئة التأمينات فى مركز القوصية بأسيوط..غدا

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة بشان إنشاء مبنى لهيئة التأمينات للقطاع العام والخاص فى مركز القوصية بمحافظة أسيوط ، والذى تم تخصيصه منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاءه حتى الان ، نتيجة قصور هيئة التأمينات.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم مناقشة طلب الإحاطة فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان غدا الثلاثاء ، بحضور مسئولين من وزارات التخطيط والمالية والتضامن والتنمية المحلية وهيئة التأمينات.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد القادم الموافق 15 يناير الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.

ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اتنقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أن وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق عليا من النواب وزير الأزمات.

وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.



واستكمل الوزير: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وحول أزمة الأرز، أوضح وزير التموين، أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح، ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.