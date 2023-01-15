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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد|مواطن هندي يتسبب في انفجار خط غاز رئيسي.. ماذا فعل؟

بسبب غباء هندي..
بسبب غباء هندي.. انفجار خط غاز رئيسي بوجهه

القيام بالأعمال المنزلية مثل السباكة، النجارة، الرسم والبستنة، لا يضمن حصولك على أفضل وظيفة ممكنة فحسب، بل يوفر أيضًا مبلغًا جيدًا من المال، ولكن هناك أعمال تتطلب متخصصًا مدربًا جيدًا وعلى دراية بأدق التفاصيل وعلى دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه الوظيفة.

تفجير خط غاز

وهذا ما عكسه مقطع فيديو متداول على تويتر، فقد تسبب رجل هندي في انفجار خط غاز رئيسي أثناء القيام بحفر الثقوب لزرع أعمدة السياج في حديقة منزله.

فلم يكن يعلم بأن هناك خط أنابيب غاز عالي الضغط تحت الأرض مكان الحفر، إلا عندما ضريت المطرقة الثقيلة خط الأنابيب وحدث انفجار هائل.

دفعت موجات الانفجار الرجل إلى الوراء بقوة، ولحسن الحظ، أنه نجا بأعجوبة من الحادثة، بينما تسرب الغاز بقوة من باطن الأرض.

وهو ما يؤكد أن هناك بعض الوظائف التي من الأفضل القيام بها من قبل المتخصصين.

خط غاز هندي انفجار خط غاز

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