في ذكراه.. قصة وفاة علي الكسار بعد معاناة من الفقر والمرض

يوافق اليوم الأحد 15 يناير، ذكرى رحيل الفنان علي الكسار، الذي ولد في 13 يوليو عام 1887، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 1957، عن عمر يناهز الـ 69 عاما.

حياة علي الكسار

اسمه الحقيقي ليس علي الكسار، بل هو علي محمد خليل سالم، وقد اختار كنية عائلة والدته "الكسار"، كلقب تكريما لوالدته التي باعت "الفرن" الذى كانت تمتلكه مقابل أن تفدى ابنها من الالتحاق بالجيش، فأصبح اسمه منذ ذلك الوقت "علي الكسار".

كانت شخصية علي الكسار، بالمسرح مختلفة تماما عن شخصيته في المنزل، حيث كانت في المنزل شخصية قوية، ولم يكن أحد يجرؤ على أن يدخل عليه حجرة نومه إلا بعد أن يطرق الباب ويأذن له بالدخول، وكان يعيش حياة بسيطة، فكثيرا ما كان يدخل المطبخ ليعد "الفتة باللحمة"، حيث كانت وجبته المفضلة.

وفاة علي الكسار

مات علي الكسار فقيرا بمأساة، بعدما أضحك الملايين، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة وهو يرقد في سرير من الدرجة الثالثة بمستشفى قصر العيني وحوله أولاده، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان البروستاتا عن عمر ناهز 70 عاما.