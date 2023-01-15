بيع محال تجارية متنوعة ووحدات إدارية ومهنية بمدينتي سوهاج وأخميم الجديدتين

صرح المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 7 محال تجارية وصيدلية بمساحة تتراوح من 19 إلى 40 مترا مربعا، بسوق الـ 8 محال بمركز خدمات الحى الثانى، و10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من 33 إلى 67 م2 بالمناطق المختلفة بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم بيع جميع المحال، كما تم بيع الصيدلية، وكذا بيع وحدات إدارية ومهنية.





وأضاف المشرف على مدينة أخميم الجديدة، أنه تم عقد جلسة مزاد علني لبيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من 33 إلى 100 متر مربع بمبنى سوق تجارية بمدينة أخميم الجديدة بأنشطة “سوبر ماركت - مطعم - مشويات - بقالة - حدايد وبويات - كافتيريا”.

وذكر أنه تم بيع جميع المحال التجارية المطروحة، وتم اختيار الأنشطة حسب احتياجات المكان، وبناءً على رغبات قاطني المشروع، وسيتم الإعلان عن المزاد القادم قريبا، لتلبية احتياجات السكان.



