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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فشل طبي.. سبب تأخر مشاركة السنغالي نداي مع الزمالك

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن سبب تأخر انتظام السنغالي إبراهيما نداي مهاجم فريق الزمالك، في تدريبات الزمالك طوال الفترة الماضية.

وكان إبراهيما نداي، شارك في جزء من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس السبت، وأدى نداي فقرة التدريبات الفنية مع باقي اللاعبين ليقترب من العودة بشكل تدريجي للمشاركة بصورة كاملة في التدريبات الجماعية .

يأتي هذا عقب انتهاء نداي من البرنامج العلاجي الذي خضع له طوال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي كان يعاني منها.

وأكد المصدر إن السبب كان يعود إلى فشل إبراهيما نداي في تجاوز أي اختبار طبي كان يخضع له، مشيراً إلى أن الاختبار الأخير نجح فيه وبناء عليه تقرر مشاركته في جزء من التدريبات الجماعية للزمالك على أن تتزايد أوقات مشاركته في التدريبات تدريجياً لحين أن يصبح لائقاً بدنياً وفنياً للعودة والظهور مع الزمالك من جديد في المباريات.

وكان مصدر مطلع داخل نادي الزمالك كشف في وقت سابق، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نداي والتي تسببت في غيابه عن الزمالك منذ شهر أكتوبر الماضي، إذ كانت عبارة عن قطع في وتر منشأ العضلة الخلفية.

الجدير بالذكر أن غياب نداي فترة طويلة تسبب في غضب جماهير نادي الزمالك بشدة خاصة أنها كانت تعول عليه بشكل كبير هذا الموسم، قبل هذه الإصابة التي تسببت في غيابه أكثر من ثلاثة أشهر حتى الآن.

واجتاز  يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  المعار لنادي الحزم السعودي الكشف الطبي الذي خضع له في الساعات القليلة الماضية عقب وصوله مؤخرا إلى السعودية ، من أجل إعلان انضمامه  الي فريق الحزم السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحرص يوسف أوباما لاعب الحزم السعودي الحالي ، علي ارتداء قميص رقم ٢٠ تخليدا ، لذكري شهداء جمهور الزمالك.


وكان مجلس إدارة نادي الزمالك وافق على إعارة يوسف إبراهيم " أوباما" إلى نادي الحزم في فترة الانتقالات الحالية مع وجود بند  بأحقية نادي الحزم في شراء اللاعب.

وكان اوباما خرج  من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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