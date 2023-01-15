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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أزمة كاليفورنيا.. البيت الأبيض يعلن عن منطقة كوارث جديدة

بعد أزمة كالفورنيا
بعد أزمة كالفورنيا البيت الأبيض يعلن عن منطقة كوارث جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، ولاية ألاباما منطقة كارثة كبرى، بعدما ضربت الولاية موجة من الفيضانات والأعاصير.

وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الأحد، إن "الرئيس جوزيف بايدن أعلن أن ولاية ألاباما منطقة فيها كارثة كبرى، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود التعافي على مستوى الولاية".

كما أعلن بايدن، حالة الكارثة الكبرى في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءًا اليوم الأحد، بعد 3 أسابيع من هطول أمطار غير مسبوقة أودت بحياة 19 شخصا على الأقل.

وأمر بايدن، بتقديم مساعدات فدرالية للسكان في جميع أنحاء الولاية، ليتمكنوا من إصلاح الأضرار الناجمة عن العواصف الشديدة التي تضرب الولايات منذ 27ديسمبر الماضي، وأدت إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وانزلاقات طينية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وحذر حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، في مؤتمر صحفي من أن "الأمر لم ينته"، مشيرًا إلى أنه حتى لو تراجعت غزارة الأمطار، إلا أن التربة غارقة بالمياه ولا يزال هناك خطر كبير بحدوث فيضانات.

وقال: "أناشد الجميع الحفاظ على اليقظة والمنطق خلال الـ 24 إلى 48 ساعة المقبلة".

كاليفورنيا

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