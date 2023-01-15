جبالي يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديلات قانون هيئة الشرطة

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة النهائية علي تعديلات قانون الشرطة ، علي أن يعود للإنعقاد غدا الاثنين.

كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس وافق نهائيا على تقرير لجنة الدفاع والامن القومي بشان مشرع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

و يهدف مشروع القانون إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة الشرطة وترسيخ قيم الانضباط بما يتواكب مع التشريعات التي صدرت مؤخرًا، وضبط صياغة بعض النصوص.

كما يهدف مشروع القانون إلى تعديل بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالة لمجلس التأديب لأعضاء هيئة الشرطة من ضباط وأفراد، لتحقيق التجانس والتكامل التشريعي مع القوانين ذات الصلة.

ومنح المستشار الدكتور حنفي جبالي الكلمة للعميد محمد راضي امين سر لجنة الدفاع والامن القومي من اجل استعراض ما جاء بتقرير اللجنة بشان مشروع القانون علي الأعضاء.

وأكد راضي علي أن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي مشروع القانون ، ودعت اللجنة الأعضاء للموافقة علي مشروع القانون وفقا لما جاء من اللجنة.