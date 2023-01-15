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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمعة وشلبي وصبحي.. تعرف على قيمة غرامة لاعبي الزمالك بسبب جلسة الليزر

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تغريم نادي الزمالك 3 لاعبين بسبب نشر صورهم وهم يقومون بجلسات ليزر.

وكتب مهيب على صفحته الشخصية فيس بوك: "الزمالك يفرض غرامة ٣٠٠ ألف جنيه على جمعة وشلبي وصبحي بسبب جلسات الليزر".

سيلتقي فريق الزمالك مع فريق بيراميدز على ملعب استاد القاهرة، في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويدخل فريق الزمالك ونظيره بيراميدز المواجهة المرتقبة غدًا، وهما يرفعان شعار لا بديل عن الفوز، خاصة وأن المباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ويسعى الزمالك وبيراميدز لإنهاء مشوار كل منهما الآخر في بطولة كأس مصر عند الدور نصف النهائي، والتأهل على حساب منافسه إلى المباراة النهائية للبطولة المقرر إقامتها يوم 3 فبراير المقبل.

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