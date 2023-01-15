"العليا للانتخابات بتونس": الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى 29 يناير

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر إن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى 29 يناير الجاري.

وأضاف بوعسكر - خلال ندوة عُقدت اليوم /الأحد/ - أن الحملة الانتخابية تنطلق غدًا /الاثنين/ وتنتهي في 27 يناير، مشيرا الى أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم 28 يناير حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع في 29 يناير.

وأوضح أن إعلان النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في موعد أقصاه أول فبراير المقبل، منوهًا بأن الهيئة ستتولي التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في موعد لا يتجاوز 4 مارس القادم.