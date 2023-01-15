عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً.. فيديو

تحطم الطائرة
تحطم الطائرة

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً.

 

وأوضحت أنه قالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن ما لا يقل عن 68 شخصا لقوا حتفهم يوم الأحد في تحطم طائرة في بوخارا، في أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود.


 

وتابعت أنه يمشط مئات المنقذين منطقة التلال التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية يتي والتي كانت تقل 72 شخصا وأقلعت في رحلة داخلية من العاصمة كاتمندو.


 

وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة. وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة.

 

وحادث يوم الأحد هو أسوأ تحطم في نيبال منذ 1992 وفقا لما تظهره قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران. وفي ذلك العام، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية من طراز إيرباص إيه300 على سفح أحد التلال وهي تقترب من كاتمندو مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 167 شخصا.


 

وقالت سلطات الطيران في بيان إن الطائرة تواصلت مع المطار من منطقة سيتي جورج في الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (0505 بتوقيت جرينتش) "ثم تحطمت".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المؤبد للمقاول الهارب محمد علي و 37 آخرين في قضية الجوكر

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

ترشيحاتنا

أول تعليق من النواب على معاش الطفل: خطوة هامة لدعم الأسر محدودة الدخل

مشهد مروع.. لحظة تحطم طائرة الركاب في نيبال |فيديو

منشورت إباحية..عقوبات مشددة تنتظر سارق صفحة نقابة أطباء الأسنان

محمد بن زايد: قررنا استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة بكوريا الجنوبية

فيديو.. شمال سيناء «أرض الفيروز» تحتفي بمشروعاتها التنموية

أنت صعيدي.. دونجا يوجه رسالة لنجم الزمالك بعد أزمة ليزر الشعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها اللافت | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

بعد الإعلان عن حبها الجديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ ندى الكامل

فيديو

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ