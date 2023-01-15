تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز"، فيديو يرصد تحطم طائرة في النيبال على متنها 72 شخصاً.

وأوضحت أنه قالت هيئة الطيران المدني في نيبال إن ما لا يقل عن 68 شخصا لقوا حتفهم يوم الأحد في تحطم طائرة في بوخارا، في أسوأ حادث تحطم طائرة تشهده البلاد منذ ثلاثة عقود.





وتابعت أنه يمشط مئات المنقذين منطقة التلال التي تحطمت فيها الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية يتي والتي كانت تقل 72 شخصا وأقلعت في رحلة داخلية من العاصمة كاتمندو.





وأظهرت لقطات تلفزيونية محلية عمال الإنقاذ وهم يسارعون بالبحث في أجزاء محطمة من الطائرة. وظهرت آثار لهب على الأرض قرب موقع التحطم وكانت بعض النيران لا تزال مشتعلة.

وحادث يوم الأحد هو أسوأ تحطم في نيبال منذ 1992 وفقا لما تظهره قاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران. وفي ذلك العام، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الباكستانية الدولية من طراز إيرباص إيه300 على سفح أحد التلال وهي تقترب من كاتمندو مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 167 شخصا.





وقالت سلطات الطيران في بيان إن الطائرة تواصلت مع المطار من منطقة سيتي جورج في الساعة 10:50 صباحا بالتوقيت المحلي (0505 بتوقيت جرينتش) "ثم تحطمت".