السلطات التونسية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية وتنقذ 73 شخصا

تمكنت السلطات التونسية من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 73 شخصا.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان اليوم الأحد، أنها تسعى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التصدي للعصابات التي تنشط في هذا المجال، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية بالمنستير التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 73 شخصا بينهم تونسيان والبقية ينتمون إلى جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.