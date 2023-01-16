6 توصيات بورشة التنسيقية لتقليل نسب الطلاق.. تعرف عليها

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أول امس السبت، ورشة عمل حول ارتفاع نسب الطلاق وآليات مواجهة أسبابه، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا التي تهم الشارع المصري، ضمن نقاشات الحوار الوطني.

وتناولت الورشة عددا من المحاور منها؛ الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق وتأثير ذلك علي المجتمع، بالإضافة إلى مناقشة الحلول التشريعية ودور المؤسسات المختلفة، وبالأخص الدينية، للحد من المشكلة، كما تم طرح عدد من التوصيات التي من شأنها خفض نسب الطلاق ومواجهة أسبابه.

وخرجت عن الورشة عدد من التوصيات نرصدهم في السطور التالية:

-ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، والخروج بقانون قادر على التصدي لمشكلة الطلاق في جميع الشرائع الدينية.

-وإصدار قانون بإلغاء الطلاق الشفهي والغيابي وزواج القاصرات.

-تعديل قانون إجراءات التقاضي رقم 10 لعام 2004 لإلزام الزوجين بحضور جميع إجراءات التقاضي.

-تطوير المناهج التعليمية، لإعادة النظر في المفاهيم الذكورية وحذفها ودعم المحتوى الأسري فيه.

-تأهيل العاملين في مكاتب التسويات والنزاعات الأسرية وتفعيل دورهم.

-التركيز على دور القوى ‏الناعمة والدراما المصرية في تسليط الضوء على نماذج التماسك الأسري في المجتمع المصري.

أدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبير العريان، عضو التنسيقية.