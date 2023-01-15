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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بمناسبة عيد أسوان القومى الـ 52..

برلمانية: أسوان تشهد طفرة ونقلة نوعية تتناسب مع مكانتها التاريخية والسياحية

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي عضو مجلس النواب

قدمت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بأسوان، التهنئة القلبية، للواء أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات ونواب المحافظة، والشعب الأسواني بمناسبة الاحتفال بعيد أسوان القومى الـ 52 ، التى توافق الذكرى السنوية لإفتتاح السد العالى عام 1971.

وقالت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ، في بيان صحفي صادر عنها اليوم، إن العيد القومي لأسوان هو يوم من أخلد الأيام في تاريخ مصر عامة وشعب أسوان خاصة، في ذكرى انتهاء العمل في بناء السد العالي في 15 يناير عام 1971 الذي يعد من أهم المشروعات في العصر الحديث لمصرنا الحبيبة، متمنية للمحافظة وأبنائها الكرام الخير و التقدم والازدهار والرقي بمصرنا الغالية.

وأكدت نائبة حماة الوطن، علي الطفرة التنموية غير المسبوقة التي تشهدها محافظة أسوان، بقيادة اللواء أشرف عطية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكده أن المحافظة تعيش عصرها الذهبي فى جميع القطاعات الخدمية والتنموية التى تتناسب مع المكانة التاريخية والسياحية والإقتصادية والثقافية لمحافظة أسوان على المستويين الدولى والمحلى.

واحتفلت محافظة أسوان، بالعيد القومى للمحافظة، الذى يتزامن مع ذكرى افتتاح السد العالى 1971، وهو المشروع الأعظم فى القرن العشرين.

بدأ الاحتفال بإيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشعلة من أمام رمز الصداقة المصرية الروسية بمنطقة السد العالي رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء وحيد سليم نائب مدير أمن أسوان ، بجانب المهندس أشرف المحمدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، علاوة على القيادات التنفيذية بالمحافظة والهيئة.

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء بحديقة بلازا درة النيل بحضور العميد أ.ح حامد عبد الغنى قائد قطاع أسوان العسكرى ، وأيضاً نائب مدير الأمن ، بجانب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الجامعية والدينية والأمنية العسكرية ، وسط عروض لفرقة الموسيقات العسكرية التابعة للمنطقة الجنوبية.

أسوان حزب حماة الوطن مجلس النواب لعيد القومي لأسوان السد العالى

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