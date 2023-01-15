أبرز فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية لدعم المواطن بـ15 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا،

أقامت أمانة مركز أبو تشت، معرض "أهلا رمضان"، لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، وقام بافتتاح المعرض اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قبل حلول الشهر الكريم بوقت كاف لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة، حيث شملت المعروضات "سكر، أرز، سمن، شاي، زيت، مكرونه، وغيرها من المواد الغذائية المختلفة.

كما نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، مؤتمرا موسعا بالمنطقة الحرفية بالصالحية، حيث جمع أصحاب الورش والمنشآت الصناعية وذلك لمناقشة المشكلات الي تواجههم والعمل علي إيجاد حلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية، واستمعت قيادات الحزب خلال المؤتمر باستفاضة طيلة 3 ساعات متواصلة لجميع المشكلات التي يعاني منها أصحاب الورش والمنشآت بالمنطقة سواء المتعلقة بأعمال انهاء التراخيص والمرافق أو تعديل النشاط وغيرها من المشكلات.

وفي محافظة القاهرة..

بدأت أمانتا الشباب والتدريب والتثقيف بقسم الزاوية الحمراء، فى تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع مستلزمات الشتاء على الأسر الأكثر إحتياجا، وغير القادرين والأولى بالرعاية، لمواجهة برد الشتاء القارس.

كما وزعت أمانة تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية بقسم الشرابية، على عدد كبير من الجمعيات الشرعية والخيرية التي يوجد بها "مسنون أو أيتام"، كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة.

وفي محافظة الجيزة..

نظمت أمانة مركز العياط، إحتفالية لتكريم المشاركين والفائزين فى مسابقة "أوائل الطلبة"، في المرحلة التعليمية الثانوية العامة، وشهدت الإحتفالية تكريم المدارس التي حصدت المراكز الأولى بالمراحل التعليمية الثلاثة على مستوى المركز.

كما سجلت أمانة قسم إمبابة، المراجعات النهائية التي تنظمها أمانة الحزب لطلبة الثانوي التجاري إقبالًا استثنائيًا، حيث شهدت مراجعة مادة الاقتصاد التي قدمها محمد حسن مقدم البرامج التعليمية بالتليفزيون المصري إقبالاً وتفاعلًا كبيراً من الطلبة.

كما أطلقت أمانة قسم الوراق، حملة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة لحماية الأهالي من الصعق أثناء الامطار والطقس السيئ وشملت الحملة تأمين وعزل الأعمدة وكذلك صيانة وإنارة بعضها.

كما شاركت أمانة مركز البدرشين، فى حملة تجريد وتمهيد شوارع قرية سقارة بالتعاون مع الوحدة المحلية بالقرية، وشملت منطقة مسجد الحمزاوي وشارع مسجد العمري ومنطقة كوبري البلد وطريق الحواحيه ومنطقة مسجد أبو هاشم ومنطقة مسجد السيوفي وشارع الترعة الغربية، وكذلك تم رفع اكوام القمامة من على جانبي الطريق.

كما وقعت أمانة قسم الطالبية، بروتوكولًا للتعاون مع إحدى معامل التحاليل الطبية يمنح خصمًا لأعضاء الحزب بنسبة 30 % على التحاليل الطبية والخدمات التي يقدمها المعمل وذلك تيسيرًا على الأهالى.

وفي محافظة المنوفية..

أقامت أمانة مدينة منوف، معرضا لبيع السلع الغذائية والتموينية وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة للمواطنين، في قرية صنصفط، وشملت المعروضات من مفروشات وملابس وأدوات منزلية وجهاز العرائس والمواد الغذائية والسلع الأساسية، ولاقي المعرض إقبالًا من أهالي القرية لأسعاره المخفضة، والتي جاءت لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، وجشع التجار، فضلا عن جودة المنتجات المعروضة.

كما نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية، شاملة عددا من التخصصات الطبية، في الوحدة الحزبية بقرية كفر الحما، وتضمنت تخصصات تخصصات متعددة منها "الباطنه والأطفال والصدر والعظام والتحاليل الطبية"، وقدمت الكشف الطبي على العديد من الأهالي.

وفي محافظة المنيا..

نظمت أمانتا بندر ومركز ملوي، قافلتين طبيتين، شملت العديد من التخصصات، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، الاولي بمدينة ملوي وتمكنت من الكشف علي 320 حالة، والثانية بقرية بني خالد بمركز ملوي، وتمكنت من الكشف علي 369 حالة، ولاقت القافلة إقبالًا كبيرا من قبل المواطنين الذين اشادوا بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل وطالبوا بتنفيذ هذه القوافل بصفة مستمرة.

وفي محافظة كفر الشيخ..

نظمت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، فعاليات البرنامج التدريبي، تحت عنوان "وظيفتك خطوة x خطوة"، لتأهيل شباب الخريجين وطلاب الفرق النهائية لسوق العمل، واشتمل التدريب على تدريب الشباب على المهارات الأساسية لسوق العمل والخطوات اللازمة للإلتحاق بالوظائف المختلفة وأهم المهارات المطلوبة لسوق العمل.

وفي محافظة الإسماعيلية..

قام وفد من أمانة مركز فايد، بزيارة لرئيس مركز فايد، لبحث وطرح عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل بال وتفكير المواطنين، وجاء في المقدمة الصرف الصحي، ومشكلة انقطاع مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، والنظافة في بعض المناطق داخل المركز، وتمت مناقشة مشكلة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي من ضرورة وضع مطبات صناعية في أماكن التجمعات ومداخل المناطق السكنية.

وفي محافظة الغربية..

اطلقت أمانة مركز السنطة، أكبر معرض شامل، تحت عنوان "لا للغلاء"، لبيع السلع الغذائية والتموينية واللحوم البلدي الطازجة وكافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وشمل المعرض السلع الغذائية بالكامل والمفروشات والأدوات المنزلية والملابس وكافة احتياجات كل بيت مصري، لخدمة أهالي المركز، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وسط إشادات واسعة من المواطنين بفعالية الحزب وبجودة السلع والأسعار.

كما بدأت أمانة مركز المحلة، فى حملة زراعة الأشجار المثمرة والفواكه بالتعاون مع الوحدات المحلية، والبداية كانت من قرية كفر قريطنة وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية نمرة البصل.

كما نظمت أمانة مركز المحلة الكبرى، حفلا لتوزيع شهادات الحضور والمشاركة بالدورة التدريبية والتثقيفية، فى الوحدة القروية بالهياتم والتي نظمتها علي مدار أربعة أيام أمانة التدريب والتثقيف بالمركز.

وفي محافظة الفيوم..

افتتحت أمانة مركز طامية، مقرا جديدا للوحدة الحزبية في قرية عزب الروضة، بحضور أمين الحزب بالمحافظة وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وعلي هامش الافتتاح عقد لقاء تنظيمي مع أعضائه وأخر مؤتمر جماهيري مع المواطنين بحضور النواب، للإستماع إلي طلباتهم والسعي علي حلها.

وفي محافظة السويس..

تنظم أمانة الحزب بالمحافظة، تنظيم القافلة الطبية المجانية، رقم 13 للكشف علي أمراض الباطنة والكلي والحميات والأطفال والأمراض المعدية، ضمن مبادرة "شركاء من أجل صحتك"، وذلك غدا الاثنين، من الســــاعة 12:00 ظهـراً حتى 4:00 مسـاء، بمقر الأمانة في جمعية تنمية المجتمع بالشلوفة بحي الجناين.

وفي محافظة بني سويف..

بدأت أمانة التدريب والتثقيف بالمحافظة، عقد البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئة مكتب المحافظة، وهيئات مكاتب الأمانات النوعية، في إطار خطة الحزب لتطوير كوادره الحزبية، حيث تناول اليوم الأول من البرنامج لمحات عن الدستور المصري، وفن التواصل مع الآخر، وتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر حتى نهاية شهر فبراير القادم، المحاضرة الأولى والتي جاءت تحت عنوان خريطة الأحزاب السياسية والقوانين ذات الصلة، ولمحات عن الدستور المصري، فيما تناولت المحاضرة الثانية فن التعامل ومهارات التواصل مع الآخر.

كما عقدت أمانة مركز ناصر، قافلة للخدمات العامة، بقرية الحمام التابعة لدائرة المركز، والتي تهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى المشاكل الخاصة بهم والعمل على حلها في حضور القيادات التنفيذية بالمركز، وتضمنت القافلة لقاء مفتوحا بأهالي القرية حيث جرى الاستماع الى الشكاوى من قبل المسؤولين، على أن يتم دراسة تلك المشاكل وحلها، كذلك قدمت القافلة خدمة التقديم على كارت الخدمات المتكامل لذوي الهمم.

وفي محافظة البحيرة..

نظمت أمانة مركز حوش عيسي، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "أوائل الطلبة"، حيث تم تكريم مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية لحصولها على المركز الأول على مستوى الادارة، والاعدادية بنات لحصولها على المركز الأول على مستوى الإدارة والمركز الثاني على مستوى المحافظة، ومدرسة الكوم الاخضر الثانوية لحصولها على المركز الأول على مستوى الادارة.

كما تواصل أمانة شباب المحافظة، فعاليات الفوج الثامن من قطار الشباب "الأقصر - أسوان"، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن رحلات اعرف بلدك، والذي يستمر خلال الفترة من 13 حتى 20 يناير 2023 ، وبمشاركة 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وتضمن البرنامج في يومه الأول زيارة ( متحف النوبة - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة ).

وفي محافظة أسيوط..

نظمت أمانتا التدريب والتثقيف، والمجالس المحلية، بقسم أول أسيوط، لتدريب أعضاء الوحدات الحزبية على كيفية تكوين فريق عمل وقيادة الحملات الانتخابية، المهارات السياسية، والحملات التسويقية، والسلوك والالتزام الحزبي، والدور التشريعي لنواب البرلمان، جاء التدريب لتنمية مهارات أعضاء الأمانات على المهارات السياسية والدعاية الانتخابية.

وفي محافظة أسوان..

واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، البرنامج التدريبي التثقيفي لهيئة مكتب المحافظة وذلك بقاعة التدريب بنادي كيما الاجتماعي بمدينة أسوان واستمر التدريب حتي الساعة العاشرة مساءً، لليوم الثاني على التوالي، والتي تستهدف بناء الوعي والفكر وثقل مهارات قيادات الحزب.

وفي محافظة الإسكندرية..

نظمت أمانات الحزب بالمحافظة، فعالية "تصريف مياه الأمطار" من أجل تسيير حركة المرور، ومواجهة تراكم المياه، فقد نظمت أمانة ثالث المنتزة، فعالية بعنوان "تصريف تجمعات مياه الأمطار"، جاء ذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، وحي المنتزة ثانِ، والدفاع المدني، بمنطقتي إسكوت وسيكلام، كما نظمت أمانة قسم العامرية أول، فاعلية تصريف مياه الأمطار، وذلك بتوفير سيارات شفط المياه.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، عددًا من الندوات التثقيفية والتوعوية، أبرزها ندوة بعنوان "حقوق المواطن في التعامل مع مكاتب الصحة"، وأخرى بعنوان "تعديل السلوك لدى الأطفال"، وثالثة تحت عنوان "التأمين الصحي الشامل وكيفية الاستفادة منه".

وفي سياق أخر، نظمت الأمانة عددا من القوافل الطبية المجانية لأهالي الدائرة، وذلك بالتعاون مع منطقة غرب الطبية، والتي توفر بها تنظيم الأسرة، وكشف أطفال وتوزيع العلاج مجانًا.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى ينتهجه حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.