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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 9 أشهر.. شركات التأمين تسدد لعملائها 19.7 مليار جنيه تعويضات

تعويضات تأمينية -صورة
تعويضات تأمينية -صورة أرشيفية

كشف تقرير صادر هيئة الرقابة المالية عن نمو حجم التعويضات التى سددتها شركات التأمين بنسبة 18.1% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر  2022 على أساس سنوى.

وأوضح التقرير الشهرى الصادر عن هيئة الرقابة المالى حول نشاط قطاع التأمين خلال الفترة يناير-سبتمبر 2022،أن إجمالى قيمة التعويضات المسددة فى تلك الفترة بلغت 19.7 مليار جنيه مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام الماضي.

وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.5مليار جنيه خلال يناير-سبتمبر  2022 مقابل 7.5 مليار جنيه فى  يناير-سبتمبر  2021 دون تغير.

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وأشار  تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.1 مليار جنيه خلال يناير-سبتمبر 2022 مقابل 9.1 مليار جنيه فى يناير-سبتمبر  2021، بزيادة33.1%.

التأمين التجاري 

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري بلغت 17.7مليار جنيه خلال يناير -سبتمبر 2022، مقابل 14.9 مليار جنيه فى يناير- سبتمبر 2021 بنمو 18.8%.

وكشف تقرير هيئة الرقابة المالية عن قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي خلال يناير -سبتمبر الماضي والتي بلغت 1.9مليار جنيه مقابل 1.7مليار جينه خلال نفس الفترة فى 2021 بارتفاع 12%.

 

التامين التعويضات التأمينية الرقابة المالية التأمين التكافلي جنيه

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