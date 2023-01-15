تكفى العيلة.. طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج

تعد مدفونة الأرز بالدجاج من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها في التجمعات العائلية لتكون وجبة مميزة تكفي جميع أفراد الأسرة بتكلفة محدودة.

ونعرض لكم طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير مدفونة الأرز بالدجاج:

3 كوب أرز

نصف كيلو صدور دجاج “ زيادة حسب العدد”

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 ثمرة وسط بصل مفروم

2 ثمرة طماطم مفرومة

1 ثمرة بطاطس مكعبات

4 كوب ماء

ملح فلفل أسود

طريقة عمل مدفونة الأرز بالدجاج:

* في حلة بها سمنة على النار شوحى البصل مع الملح والفلفل الأسود.

* قطعى الدجاج مكعبات ثم البطاطس والطماطم و الأرز وقلبى جيدا.

* اضيفي الماء الى الأرز وقلبى جيدا ثم غطيه بورق المونيوم ويترك حتى الغليان ثم ادخيله الفرن حتى النضج.