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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان منطقة المهمات بامتداد رمسيس يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

ارسل القارئ محمود عبد المنعم شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من انتشار الكلاب الضالة في المنطقة التي يسكن بها.

وقال محمود عبد المنعم في شكواه: “نعاني نحن سكان منطقة المهمات بامتداد رمسيس من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما يتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت احد الأطفال”.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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