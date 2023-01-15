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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماعوز.. المبعوث السري الإسرائيلي للدول العربية

ماعوز.. المبعوث
ماعوز.. المبعوث السري الإسرائيلي للدول العربية

قال موقع "والاه" العبري اليوم الأحد إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قرر تعيين "رونين ليفي" 48 عامًا بمنصب المدير العام الجديد لوزارة الخارجية، والذي يحمل لقب "ماعوز".

وأضاف الموقع العبري أن ليفي الملقب بــ "ماعوز" كان المبعوث السري لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للدول العربية والافريقية لتعزيز العلاقات السرية مع هذه الدول.

وأكد أن الرقابة العسكرية سمحت بكشف هوية "ماعوز" المبعوث السري لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد قرار تعيينه بمنصب المدير العام لوزارة الخارجية.

ونشر الموقع العبري للمرة الأولى صورة "رونين ليفي"، مشيرًا إلى أنّه "تولى مهمة سرية، كلفه بها نتنياهو في الفترة الواقعة بين 2018-2020 لتهيئة الظروف لإخراج العلاقات السرية مع الدول العربية إلى العلن، تمهيدًا لإبرام اتفاقيات التطبيع".

ونوه الموقع العبري بأنّ "ليفي" هو من "نجح في استئناف العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع تشاد والمغرب والسودان".

وأشار إلى أن "رونين ليفي" كان يعمل لمدة 25 عامًا في جهاز "الشاباك"، ومجلس الأمن القومي، حيث كان يتولى ملف الاتصالات مع المخابرات المصرية بشأن قطاع غزة، خصوصًا ملف المفقودين والمحتجزين الإسرائيليين هناك.

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