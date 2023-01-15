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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن القناطر الخيرية غدا

قطع المياه بالقناطر
قطع المياه بالقناطر الخيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه عن مدينه القناطر الخيرية غدا الاثنين.

 

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إنه سيتم قطع المياه  اعتباراً من غدا الاثنين الساعة 10 مساء وحتى الساعة 4 فجر يوم الثلاثاء الموافق 17/1/2023 .


وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سبب قطع المياه نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور. 


وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .
 

خدمة الخط الساخن 125

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

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