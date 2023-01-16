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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة ..علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان وتنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

التغيرات التي تطرأ على أظافرك وقدميك قد تشير إلى الإصابة بالسرطان.. فإذا لاحظت أي تغيرات في أظافرك إلى جانب أعراض السرطان الأخرى مثل فقدان الوزن والإرهاق ، يجب عليك مراجعة الطبيب.

يمكن أن يعني اكتشاف علامات السرطان في أسرع وقت ممكن الفرق بين النجاة من المرض وعدم النجاة منه.

تنظف الشرايين وتحمي القلب .. أطعمة خارقة يتجاهلها الكثيرين

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية للوفاة ، حيث تودي بحياة أكثر من 160 ألف شخص كل عام حول العالم لذلك من الضروري تقليل خطر الإصابة بها.

يعد أسلوب الحياة الصحي هو بالفعل أحد أبسط الطرق لتقليل خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من المشكلات ، بما في ذلك أمراض القلب .

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام.. شاهد

تشارك  الفنانة هنا الزاهد ، أحدث صورتها وإطلالتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

ونشرت هنا الزاهد، إطلالة كاجوال وظهرت مرتدية بنطلون باللون الكريمي وتوب كت باللون الأخضر الفاتح منسقة حذاء رياضى باللون الأبيض 

علامات شائعة يتجاهلها الكثيرون.. أعراض كارثية لسرطان البنكرياس

تعد معرفة علامات التحذير هي الخطوة الأولى في الكشف المبكر وتشخيص سرطان البنكرياس في سن الخمسين ويمكن أن يساعد اللوسين والأرجينين في بعض الأطعمة على حرق الدهون الحشوية. 

ووفقا لموقع .express.co.uk موقع ورم سرطان البنكرياس أن الأعراض يمكن أن تظهر في بطنك في كثير من الأحيان وتعد أبرز الأعراض هي اليرقان وآلام البطن والتي يمكن أن تدق أجراس الإنذار، إليك القائمة الكاملة لأعراض سرطان البنكرياس تشمل:

أعراض السرطان الأوعية الدموية امراض القلب سرطان البنكرياس

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