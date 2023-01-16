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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المؤبد للمقاول الهارب محمد على في قضية الجوكر..القاضي: جند الظلام انهزم أمام مبادئ الحق.. و شمس الوطنية بلغت كبد السماء

صدى البلد

المستشار الشربيني لمتهمي قضية الجوكر: 

المؤبد للمقاول الهارب محمد على و السجن ١٥ عاما ل ١١ متهما 

جند الظلام قد إنهزم أمام مبادئ الحق واليقين ولا مفر من سوء العاقبة و شمس الوطنية قد بلغت كبد السماء

_ الله منا على مصر الأبيه بأنها بلدة طيبة السكنى والمتهمين : اتبعتم ذيول الشيطان


أصدرت الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمأمورية إستئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،حكمها بإدراج المقاول الهارب محمد علي و١٤ آخرين على قوائم الإرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر" بالسجن المؤبد.

رئيس الدائرة الأولى إرهاب لمتهمي قضية الجوكر: خونة واتبعتم ذيول الشيطان

قضية الجوكر.. إدراج محمد علي المقاول الهارب على قوائم الإرهاب

وعاقبت المحكمة ١١ متهم حدث بالسجن المشدد ١٥ عاما، و٤ متهمين بالمشدد ١٠ سنوات، و٨ متهمين بالمشدد ٥ سنوات.

إستهل المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، كلمته قبل النطق بالحكم على المقاول الهارب محمد علي و102 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الجوكر»، بكلمات الذكر الحكيم قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم "وَقَالَ الَّذين اتبعُوا لَو أَن لنا كرة فنتبرأ مِنْهُم كَمَا تبرؤوا منا كَذَلِك يُرِيهم الله أَعْمَالهم حسرات عَلَيْهِم وَمَا هم بِخَارِجِينَ من النَّار" صدق الله العظيم.

وقال رئيس الدائرة الأولى إرهاب، إن الله سبحانه قضى في حكمه، الا تكون الحرب على مصر شراً محضا، بل جعلها الله قدراً مقدورا يحمل لها في طياتها خيراً ظاهراً ومحجوبا، وأقول لكل من خان الوطن، إن جند الظلام قد إنهزم أمام مبادئ الحق واليقين وأن الخيانة قد ارتفع الحجاب عنها، وأنه لا مفر من سوء العاقبة ولا يغيب عن الهمج الهامج من الخونه والمفسدين، أن شمس الوطنية قد بلغت كبد السماء.

وأن الله قد من على مصرنا الأبيه بأنها بلدة طيبة السكنى، فمن عاش فيها عاش كريما عزيزا ومن نال الشهادة عنها، نالها حميدة متقبلة فنعم جزاء المخلصين ولبئس منقلب الظالمين، وإن من هانت عليه وطنيته وفقد عروبته ما الذي يرجى منه بعد أن صار مضربا لأمثال الخزي وحصاد الندامة، ذلك أنكم اتبعتم ذيول الشيطان ونزعات الفتن إن المجاهد بالسوء قد ظهرت على لسانه الدناءة، وتزاحمت على طبعه المساوئ، فلم يرتهن بدين ولم يرتدع بعبرة، ولم تكن عنده مسكة من صلاح، وشاع في أهل الله مفسدا فكان ثعبان شر، ينساب بين رمال مصرنا أو ماء سوء يتغلغل بين الجبال.

وإذا كانت هناك أياد خفية كانت وما زالت تعبث لإسقاط هذا الوطن إلا أن شعب مصر المبارك قد علته فظنه الحكماء، وحفظته عناية السماء فاستطاعوا من أول غويه خرجت من هؤلاء الخونة أن يميزوا الطيب من الخبيث، وأن يلمحوا في طيات ما يبثونه، وأن يلمحوا في طيات ما يبثونه عليهم عفونة النوايا ورغبات الهوى.


وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

محمد على

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

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