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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظرف مشبوه بمكتب نتنياهو.. ومسئولون أمنيون يفحصونه

ظرف مشبوه بمكتب نتنياهو..
ظرف مشبوه بمكتب نتنياهو.. ومسؤولون أمنيون يفحصونه

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، وصول ظرف مشبوه إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقالت القناة الـ12 العبرية، إن "مسئولين أمنيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقومون الآن بفحص ظرف مشبوه عليه بقع زيت وصل للمكتب".

بدوره أوضح موقع "واي نت" العبري، أن مكتب نتنياهو استدعى طواقم الإنقاذ والإطفاء، في أعقاب الاشتباه بتلقي "مغلف مشبوه"، مساء اليوم، وسط مخاوف من إمكانية احتوائه على مواد خطيرة".

من جهته أكد مكتب نتنياهو، أنه "في إطار الاستقبال الروتيني للبريد، تم تسلم مظروف مشبوه"، وأضاف "يتم التحقيق في القضية من قبل مسئولي الأمن في المكتب".

وفيما بعد أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه "بعد إجراء فحص للمغلف الذي وصل إلى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو أظهر عدم وجود أي نتائج استثنائية في المغلف، وتم تسليمه للشرطة الإسرائيلية لإجراء المزيد من الفحص".

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