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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رذيلة وسط المزارع.. اعترافات الزوجة الخائنة بعد قتل زوجها بمساعدة عشيقها في أطفيح

صدى البلد

كشفت تحقيقات نيابة الصف تفاصيل جديدة في قتل سيدة وعشيقها لزوجها وإلقاء جثته في ترعة الواسطى ببني سويف. 

وواجهت النيابة المتهم بأقوال الزوجة التي أكدها جميعا، واعترف أنه كان يمارس الرذيلة معها وسط 

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المزارع التي يعملان بها كما كان يتردد عليها في منزلها أثناء غياب زوجها. 

 

وأدلت المتهمة بقتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها في أطفيح باعترافات تفصيلية خلال التحقيقات معها في النيابة المختصة. 

 

وقالت المتهمة أمام مدير نيابة الصف إنها تزوجت من المجني عليه قبل ١٦ عاما وأنجبت منه طفلين وكانا يعملان سويا في تجميع العمال للعمل في المزارع.

 

وأضافت: “أنا زهقت من العيشة مع جوزي أصله كان مؤدب جدا وشخصيته ضعيفة لما كنت بتخانق مع قرايبه مش بيرجعلي حقي كان عايز يفضل في حالة طول الوقت”.

وأضافت المتهمة في التحقيقات أنها منذ قرابة عامين تعرفت على أحد العمال الذي يعمل برفقتها وزوجها في المزارع ونشأت بينهما علاقة عاطفية تطورت إلى علاقة محرمة حيث كان يتردد عليها في المنزل أثناء غياب زوجها وغالبا ما كانا يمارسان الحرام وسط المزارع في غفلة من الزوج. 

واعترفت المتهمة أنها في سبيل زواجها وعشيقها عرضت عليه إقامة دعوى خلع ضد زوجها فرفض فكرتها وأخبرها أنه في حال خلعت زوجها ثم تزوجها بعد ذلك سيعلم أهالي البلدة أنهما كانا على علاقة وانه سبب انفصالها عن زوجها واقترح عليها فكرة التخلص منه نهائيا ووضع خطة محكمة لتنفيذ جريمتهما. 

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قالت الزوجة إنها يوم الجريمة المتفق عليه مع عشيقها طلبت من زوجها الذهاب لتحصيل مبلغ مالي من أحد الأشخاص الذي يتعاملون معه في المزارع واخبرته ان العامل صديقهم سوف ينتظره لاصطحابه لصاحب المزرعة وكان عشيقها في انتظاره واستقل معه سيارة استأجرها المتهم وأثناء سيرهما في الطريق توقف بالسيارة مغافلا الزوج وخنقه بكوفية وما أن تأكد من وفاته حمل الجثة وألقاها في ترعة الواسطى وعاد الى البلدة مخبرا عشيقته بنجاح خطتهما والتخلص من الزوج نهائيا. 

لجأت الزوجة إلى حيلة لإبعاد الشبهة عن نفسها حيث توجهت الى مركز شرطة أطفيح بعد ٥ أيام من ارتكاب الجريمة وأبلغت باختفائه وبعد إجراء التحريات اللازمة كشفت مباحث الجيزة جريمة الزوجة والعشيق وبإلقاء القبض عليهما انهارا واعترفا بما ارتكباه وخطتهما لقتل الزوج وعقب يومين من الاعتراف طفت جثة الزوج على سطح المياه لتؤكد جريمتهما. 

من جانبه، قرر مدير نيابة الصف حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحرز هاتفي المتهمين لإرفاق سجل مكالماتهما في ملف القضية.

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