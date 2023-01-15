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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الكشف الجديد .. متحدث البترول: شرق المتوسط يحتوي على احتياطات ضخمة

الغاز
الغاز

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن شركة "إيني" الايطالية أعلنت عن اكتشاف حقل جديد للغاز في شرق المتوسط، بالاتفاق مع شركة "شيفرون"، واحدى الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن الإعلان عن هذا الاكتشاف رسميًا، كان هامًا لأنه يؤثر على أسهم هذه الشركات في البورصة. 
 

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وتابع "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الكشف الجديد يقع في شرق المتوسط الذي يعد حوض غاز كبير، يحتوي على احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي، بدليل اكتشاف الكثير من حقول الغاز خلال الفترة الاخيرة سواء في مصر أو قبرص أو إسرائيل. 

أضاف أن قيام شركات كبيرة بالاستثمار في مجال البحث عن الغاز والبترول، يساهم في تكثيف البحث عن المواد البترولية، لتوفير احتياجات السوق المصري، والحصول على المزيد من العملات الصعبة.

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