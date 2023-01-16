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مرأة

ابعدي عنه.. نوع شائع من الزيوت يزيد من مستويات الكوليسترول في الدم

صدى البلد

مخاطر صحية للإفراط فى تناول زيت جوز الهند في الطهي فقد زاد  زيت جوز الهند بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار ، مقارنة بالزيوت النباتية غير الاستوائية الأخرى.

 

وفقا لموقع express.co يوجد زيت جوز الهند أيضًا في حليب جوز الهند وإذا كنت تستخدم زيت جوز الهند في طبخك ، فقد ترغب في التحول إلى زيوت أخرى غنية بالدهون غير المشبعة والتي مفيدة لأنها يمكن أن تحسن مستويات الكوليسترول في الدم ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

 

على الجانب الآخر تعد زيوت الطهي هي الزيوت النباتية مثل الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذوروغالبًا ما يتم تسليط الضوء على زيت الزيتون ، على وجه الخصوص ، لفوائده الصحية للقلب التي تنسب إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

 

بما في ذلك 16 ورقة بحثية في مراجعتهم ، نظر الباحثون في تأثير استهلاك زيت جوز الهند على دهون الدم وعوامل الخطر القلبية الوعائية الأخرى مقارنة بزيوت الطهي الأخرى.

كشفت النتائج أن استهلاك زيت جوز الهند "زاد بشكل كبير" من مستويات الكوليسترول الضار ، مقارنة بالزيوت النباتية غير الاستوائية الأخرى.

إذا كنت تستخدم زيت جوز الهند في الطبخ ، فقد ترغب في التحول إلى زيوت أخرى غنية بالدهون غير المشبعة.

 

 تعتبر الدهون غير المشبعة مفيدة لأنها يمكن أن تحسن مستويات الكوليسترول في الدم ، وفقًا لكلية الطب بجامعة هارفارد.

 

غالبًا ما يتم تسليط الضوء على زيت الزيتون ، على وجه الخصوص ، لفوائده الصحية للقلب التي تنسب إلى خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات  بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط الزيت أيضًا بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والخرف. ل

يجب عدم إغفال أن الحد الأقصى للدهون الموصى بتناولها للبالغين محدد بحوالي 70 جرامًا يوميًا ، لذلك لا تريد تجاوز هذا الحد. علاوة على ذلك ، يتم إخفاء زيت جوز الهند أيضًا في جوز الهند المبشور والمجفف بالإضافة إلى بعض الأطعمة المصنعة في متاجر البقالة ، لذا يجب عليك دائمًا التحقق من الملصق

زيت جوز الهند الزيوت النباتية مستويات الكوليسترول الضار

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