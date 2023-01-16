الإصابات كانت كسور ووفيات.. مسعف ملحمة السد العالي: عالجت المصابين وحصلت على شهادات من عبدالناصر

قال المسعف إبراهيم حامد، أحد شهود ملحمة بناء السد العالي بأسوان، إنه دخل مستشفى الإسكندرية العسكري للتدريب على التمريض والإسعاف، معقبا: "مررت على جميع الأقسام ومع التدريب العملي ونهاية 3 سنوات حصلت على شهادة ممرض خبرة".

وأضاف المسعف إبراهيم حامد، أحد شهود ملحمة بناء السد العالي بأسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "حصلت على شهادات من الرئيس جمال عبدالناصر، ومحافظ أسوان الأسبق اللواء مصطفى السيد".

وأشار: "في عام 1963 قدمت أوراقي لشركة مصر للأسمنت المسلح التي كانت تبني قواعد السد العالي، وتم تعييني وعندما وحصلت على كشك بالموقع في القناة الأمامية التي ستتحول على النيل الجديد ويتم قفل النيل القديم".

وأوضح: "كان هناك عمل تفجيرات بالموقع الذي كان فيه الكشك، ولم أتوقع أن الحجارة عند تفجير الديناميت ستسقط فوق الكشك"، لافتا: "أحد العاملين نصحني بترك المكان بسبب التفجيرات وسيرنا لمدة ساعتين على بعد كيلو من الموقع وتركنا المكان، وعندما عدت مرة أخرى لقيت الكشك تم تدميره بالكامل".

ولفت: "عدت إلى الأمن الصناعي بالموقع وأخبرتهم أن العهدة اتدمرت، وقالوا لى أنت سليم وصحتك أهم من أى شيء، وأعطوني إجازة لمدة يومين، وعندما عدت مرة أخرى استلمت عهدة جديدة وتم تغيير المكان بعيدا عن التفجيرات وموقع العمل".

واسترسل: "التحقت بمستشفى السد العالي شرق، وكان هناك تخصصات مثل المستشفى التي تعملت فيها بالإسكندرية"، مضيفاك "معظم الإصابات التي كانت تصل معظمها كسور، كما تم إحضار وفيات للمستشفى".