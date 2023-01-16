تعرف على الموقف الخاص بعمارات إسكان الأسر الأولى بالرعاية بدمياط ورأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بعمارات إسكان الأسر الأولى بالرعاية وذلك خلال اجتماع جاء برئاستها أمس الأحد ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و أ.رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية وممثلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر...

وتم استعراض كافة الملفات المُتعلقة بالوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية بدمياط ورأس البر ، وأيضًا متابعة إجراءات المستحقين ممن ينطبق عليهم الشروط للتسكين بوحدات الأولى بالرعاية..

كما تابعت " المحافظ " ما تم تنفيذه من إجراءات لتحصيل المديونيات المستحقة على تلك الوحدات وذلك لإنشاء صندوق خاص بالصيانة للاستفادة من تلك المتحصلات فى تنفيذ أعمال الصيانة على تلك الوحدات للحفاظ عليها وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، موجهة بإعداد حصر شامل لوحدات الإسكان الاقتصادى والادارى والصناعى وتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حالات تغيير الاستخدام للتصالح عليها ،حيث أكدت أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع التوجيهات الخاصة بتلك المنظومة بشكل دورى..