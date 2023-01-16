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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

صدى البلد

إذا كنت ممن يقومون بإلقائها على الفور فعليك التوقف عن ذلك فهناك العديد من الأستخدامات الغير متوقعة لأكياس الشاى لم تكن تعرفينها من قبل تعرفى  إليك أبرزها وفقا لموقع femina.in

1-بديلاً لتونر الوجه

يمكن أن يكون فنجان الشاي المفضل لديك مفيدًا لك بأكثر من طريقة فتعد أكياس الشاى غنية بمضادات الأكسدة ويمكن وضع أكياس الشاى على الوجه بعد الانتهاء من تناوله .

2- الكدمات


تحدث الكدمة بسبب ضعف الشعيرات الدموية وويساعد وضع أكياس الشاي على الكدمات فى التخفيف من أعراضها المزعجة .

3- الطفح الجلدي ولدغ الحشرات


سواء أكان ذلك بسبب حروق الشمس أو حرق ماكينة الحلاقة ، فإن كيس الشاي المنقوع يمكن أن تخفف الألم. 

بعد غلى أكياس الشاى اتركيها لتبرد قليلا وضعيهما برفق على المنطقة المصابة.وبالمثل يمكن  ضع أكياس الشاي على الطفح الجلدي ولدغ الحشرات لوقف الحكة.

4- نزيف اللثة


أكياس الشاي فعالة بنفس القدر عندما يتعلق الأمر بألم أو نزيف اللثة. ما عليك سوى وضع أكياس الشاي البارد على المنطقة المصابة ، و وسرعان ما سيقل التورم أيضًا.

5- البثور 


يحتوي حمض التانيك الموجود في الشاي على خصائص مقاومة للبكتيريا مما يجعله أداة فعالة لتقليص الثآليل بشكل أسرع. 

ضعى كيس شاي دافئ على البثور لمدة 10 دقائق و كررى هذا الروتين عدة مرات في اليوم وستلاحظين الفرق.

6- الانتفاخ


انقعي كيس شاي في ماء دافئ وضعيه على كل أعين لمدة 20 دقيقة. هذه طريقة طبيعية للتخلص من الانتفاخ إذا كنت محرومًا من النوم. سيعالج هذا أيضًا الهالات السوداء.

تونر الوجه أكياس الشاي الطفح الجلدي لدغ الحشرات نزيف اللثة

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