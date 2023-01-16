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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 تمرات يوميا تحميك من أمراض غير متوقعة.. تعرف عليها

صدى البلد

فوائد صحية عديدة لتناول  3 تمرات كل يوم لمدة أسبوع لصحتك فقد تحتوي التمور على مادة البورون، الذي يعزز صحة العظام كما أنه غني بالكالسيوم الذي يحافظ على صحة عظامنا ويحارب أمراض مثل هشاشة العظام.إليك أبرز تلك الأطعمة وفقا لموقع هيلث لاين  

1.  صحة الجهاز الهضمي.

يمنع تناول الألياف الإمساك ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة ويعد الأشخاص الذين يستهلكون التمر بانتظام يتمتعون بجهاز هضمي يعمل بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك

2. محاربة التوتر والاكتئاب.

يحتوي التمر على فيتامين ب 6، والذي ثبت أنه يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والنورادرينالين، مما يحسن صحة دماغك. 

3. خطر الإصابة بسرطان القولون.

يحمي التمر الجهاز الهضمي والأمعاء من البكتيريا الضارة وأن الأشخاص الذين يستهلكون التمر بانتظام يزيدون من نمو النوع الجيد من البكتيريا التي تحمينا من نمو الخلايا السرطانية في القولون.

4.  فقدان الوزن.

يحتوي التمر على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفينولات والكاروتينات. تخلص الجسم من السموم، وتعزز الهضم، وتزيد من التمثيل الغذائي، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

فوائد التمر صحة الجهاز الهضمي محاربة التوتر سرطان القولون

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