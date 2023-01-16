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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

چوني ديب يزور مدينة العلا السعودية.. تفاصيل

جوني ديب
جوني ديب

قام النجم العالمي جوني ديب، بزيارة مدينة العلا السعودية برفقة وزير الثقافة السعودي الأمير بدر آل سعود، حيث التقط صورة تذكارية مع جوني ديب أثناء جولته السياحية.

 

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي من خلال مؤسسة المهرجان؛ عن دعمه لفيلم الدراما الفرنسي القادم "جان دو باري" من إخراج وبطولة الممثلة الفرنسية مايوين، التي شاركت في كتابته أيضًا، ويشاركها بطولة الفيلم النجم الأسطوري جوني ديب؛ في دور لويس الخامس عشر؛ ملك فرنسا إبّان القرن الثامن عشر، بينما تلعب مايوين دور سيّدة البلاط الملكي وعشيقة الملك لويس؛ مدام دو باري.


يشارك في "جان دو باري" كلّا من نجوم التمثيل: بيير ريتشارد وبنجامين لافيرني ونويمي لفوفسكي وملفيل بوبود وإنديا هير وباسكال جريجوري.

لويس الخامس عشر..مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جان دو باري لـ جوني ديب

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وانطلاقًا من العام 2019، دعمت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما يقارب 170 فيلمًا سينمائيًّا في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج، لمشاريع من العالم العربي وأفريقيا. وبينما يبرز "جان دو باري" بصفته كأول إنتاج دولي مشترك بين مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وفرنسا؛ فإنه يؤكّد على التزام المهرجان الدؤوب في دعم صناعة السينما المبتكرة والمواهب النسائية المميزة، أمام الكاميرا وخلفها؛ في جميع أنحاء العالم.


جدير بالذكر أن فيلم "جان دو باري"؛ الذي جرى تصويره في فرنسا ويتم إنجازه الآن ضمن مرحلة ما بعد الإنتاج، هو العمل السادس للمخرجة والممثلة الفرنسية مايوين؛ التي شاركت في كتابته أيضًا بالتعاون مع تيدي لوسي موديستي ونيكولاس لايڤيتشي، والذي استحوذت عليه شركة نتفليكس، وأنتجته كُلاَّ من شركة "واي نات" لأصحابها باسكال كوشيُّو وجريجوري سورلات، وشركة "إن بوينت تو" التابعة لجوني ديب، بمساهمة من التلفزيون الفرنسي، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، كجهات إنتاجيّة تنفيذيّة.

 

من جهته، علّق محمد التركي؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، على هذا الخبر قائلاً: ​​"يسعدنا أن ندعم فيلم جان دو باري، آخر أعمال المخرجة والممثلة والكاتبة مايوين، ذلك أنه فيلم أثار اهتمامنا على الفور، لما تتمتع به مسيرة مايوين المذهلة من تفرّد وطموح رائعيْن. 

جونى ديب السعودية النجم العالمي جوني ديب وزير الثقافة السعودي نتفليكس

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