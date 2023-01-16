حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إعلان الأرصاد توقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة خلال ساعات، ووزير التموين يكشف تفاصيل طرح سلع مخفضة للمواطنين ودعم الخبز بـ90 مليار جنيه واتاحته لغير حاملي البطاقات بسعر حر ، ووفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على عدة محافظات خلال الساعات المقبلة.

تقدمت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية أم بي سي مصر، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول معرض أهلا رمضان، وعن دعم الدولة في توفير السلع الإستراتيجية للمواطنان بأسعار مخفضة.

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن القبض على ضابط شرطة حال محاولته تغيير مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "دولار" بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة.

تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن موقف محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر أمام الزمالك فى لقاء القمة والمقرر له يوم 21 يناير.

تصدرت الفنانة كريمة مختار، مؤشرات البحث جوجل، في ذكرى ميلادها حيث حرص جوجل على الاحتفاء بتلك الذكرى من خلال وضع صورتها في البحث بجانب معلومات عنها.

أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية. وجاء المنشور كالتالي: ان لله و ان اليه راجعون.

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إختيار أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كأفضل «لاعب للجولة 13» من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022 _ 2023 بتصويت الجماهير.

طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الأحد، الحصول على سجلات زوار منزل رئيس البلاد جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، إعدام السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة التجسس لصالح بريطانيا ، داعيًا في الوقت ذاته إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام.