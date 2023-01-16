حدث ليلا.. بشرى من التموين لغير حاملي البطاقات.. وفاة الشاعر ناصر الجيل ..اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن مشاركة محمود متولي مع الأهلي

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها إعلان الأرصاد توقعات بسقوط أمطار رعدية غزيرة خلال ساعات، ووزير التموين يكشف تفاصيل طرح سلع مخفضة للمواطنين ودعم الخبز بـ90 مليار جنيه واتاحته لغير حاملي البطاقات بسعر حر ، ووفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم.
هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على عدة محافظات خلال الساعات المقبلة.
الخارجية: خالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الصديقة في ضحايا الطائرة المنكوبة
تقدمت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأحد، بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية.
وزير التموين يكشف تفاصيل طرح سلع مخفضة للمواطنين ودعم الخبز بـ90 مليار جنيه
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية أم بي سي مصر، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول معرض أهلا رمضان، وعن دعم الدولة في توفير السلع الإستراتيجية للمواطنان بأسعار مخفضة.
مصدر أمنى ينفى القبض على ضابط شرطة أثناء محاولته تغير عملات أجنبية
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن القبض على ضابط شرطة حال محاولته تغيير مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "دولار" بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة.
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي
تحدث عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ، عن موقف محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر أمام الزمالك فى لقاء القمة والمقرر له يوم 21 يناير.
ماما نونا.. جوجل يحتفل ذكرى ميلاد كريمة مختار
تصدرت الفنانة كريمة مختار، مؤشرات البحث جوجل، في ذكرى ميلادها حيث حرص جوجل على الاحتفاء بتلك الذكرى من خلال وضع صورتها في البحث بجانب معلومات عنها.
وفاة الشاعر ناصر الجيل وتشييع الجنازة اليوم
أعلنت الصفحة الرسمية للشاعر ناصر الجيل، وفاته عقب تعرضه لأزمة صحية. وجاء المنشور كالتالي: ان لله و ان اليه راجعون.
أحمد ياسر ريان نجم سيراميكا كليوباترا يتوج بلاعب الجولة الـ 13
كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن إختيار أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كأفضل «لاعب للجولة 13» من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2022 _ 2023 بتصويت الجماهير.
بعد فضيحة الوثائق السرية.. الجمهوريون يطلبون الإطلاع على سجلات زوار منزل بايدن
طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، الأحد، الحصول على سجلات زوار منزل رئيس البلاد جو بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
الاتحاد الأوروبي يدين إعدام أكبري ويدعو إيران إلى إلغاء العقوبة
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة، إعدام السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت علي رضا أكبري نائب وزير الدفاع الأسبق بتهمة التجسس لصالح بريطانيا ، داعيًا في الوقت ذاته إيران إلى إلغاء عقوبة الإعدام.