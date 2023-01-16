عربية النواب: التعاون بين القاهرة وبكين نموذج متفرد في العلاقات الدولية

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن التعاون بين القاهرة وبكين نموذج متفرد فى العلاقات الدولية مشيداً بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لتشين جانج، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة وتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلًا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد وزير الخارجية الصيني على حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدية مثمناً تأكيد الوزير الصينى على احترام وتقدير بلاده لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان اللقاء قد شهد استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصةً في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق».

كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول.