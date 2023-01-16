عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: التعاون بين القاهرة وبكين نموذج متفرد في العلاقات الدولية

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن التعاون بين القاهرة وبكين نموذج متفرد فى العلاقات الدولية مشيداً بالقضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله لتشين جانج، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير لياو ليتشيانج السفير الصيني بالقاهرة وتأكيد الرئيس السيسى حرص مصر على الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين الصديقين، وفي ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلًا عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية على امتداد رقعة الجمهورية.

واعتبر " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم تأكيد وزير الخارجية الصيني على حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت، بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدية مثمناً تأكيد الوزير الصينى على احترام وتقدير بلاده لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ومركز ثقل العالم العربي والقارة الأفريقية بالقيادة الحكيمة والمتزنة للرئيس، مع التأكيد على ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان اللقاء قد شهد استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث أكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية في مصر، خاصةً في ضوء ما تحقق في مصر من نهضة تنموية شاملة، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق».

كما حرص وزير الخارجية الصيني على الاستماع إلى تقديرات الرئيس بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وقضايا المنطقة، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية السفير الصيني بالقاهرة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية منطقة الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسائر فادحة تضرب الدولار.. هبوط محلي وعالمي ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

هذه المحافظات على موعد مع الأمطار الرعدية الغزيرة خلال ساعات

اتحاد الكرة يفجر مفاجأة عن إمكانية مشاركة محمود متولي مع الأهلي

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

عاجل | رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

شديد البرودة| الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات اليوم ..فيديو

قبل وفاتها بـ دقائق.. ضحية طائرة نيبال تترك رسالة على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

التصريح بدفن جثة مطرب شاب لقي مصرعه في حرق شقة بالغردقة

موقف الأهلي النهائي من التعاقد مع مهاجم اتحاد كلباء الإماراتي

بعد موجة ارتفاع.. أسعار النفط تعود إلى المنطقة الحمراء

طقس شديد البرودة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16-1-2023|فيديو

الري: مصر مركز إقليمي لأفريقيا في بناء القدرات بمجال المياه والتغيرات المناخية

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاله لنادي النصر.. مزاد على لوحات مرورية تحمل اسم رونالدو وميسي بالسعودية

بفستان أحمر لافت.. ابنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

صورة جديدة مقربة لـ القمر تكشف أسراره.. شاهد

ستفاجئك.. 6 استخدامات غير متوقعة لأكياس الشاي المستعملة

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ