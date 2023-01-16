عاجل | رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن مصير محمود وداي مهاجم الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن إدارة نادي وافقت على انتقال محمود وادي لاعب الفريق إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

وشدد المصدر على أن رغبة اللاعب هو الخروج عن سبيل الإعارة، نظراً لاستبعاده المتواصل وعدم مشاركته في مباريات الفريق حتي لو دقائق.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في دور نصف نهائي من منافسات كأس مصر من النسخة الماضية.

قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - عبد الله مجدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - هشام محمد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة المباراة، مصطفى فتحي بسبب الإيقاف، ومحمد الشيبي بسبب الإصابة