مفاجأة في الدوري بشأن مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية.. تعرف عليها

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن هناك أزمة بشأن المؤجلات لبطولة الدوري المصري الممتاز بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في المغرب.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مباراة الافتتاح بالبطولة مطلع فبراير المقبل بين الأهلي وصيف قارة أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات متلفزة:" من الممكن أن النادي الأهلي يتم تأجيل له ثلاث أو 4 مباريات ببطولة الدوري وذلك متوقف على مسيرة الأندية فى بطولات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ومن الممكن أن ينتهي فى نصف يوليو.

وأضاف:" شهر فبراير ينطلق خلاله دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بجانب فى شهر مارس لدي المنتخب الأول مباراتين أمام مالاوي بجانب المنتخب الأولمبي لديه مباراتين زامبيا ، لذلك سيكون هناك عدد كبير من المباريات فى شهر فبراير.

وتابع:" لدينا مشكلة بسبب ترحيل مباراتي الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا ، وكاف تسبب فى لغبطة كبري فى جدول الدوري.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بصفته وصيف بطل إفريقيا الوداد المغربي والذي يشارك بصفته البلد المستضيف لبطولة كأس لعالم للأندية.