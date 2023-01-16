مش مجهزة| الصحة تكشف سبب انهيار المنظومات الطبية المتقدمة في أزمة كورونا|فيديو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة عن سبب انهيار المنظومات الصحية المتقدمة ، خلال أزمة كورونا ، موضحا : " انهارت لأنها اشتغلت بشكل مختلف وكل اللي عندهم كورونا كانوا لازم يروحوا مستشفيات والتي لم تكن مجهزة لاستيعاب هذه الأعداد " .

وتابع "عبد الغفار " ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن هذا السبب جاء منه مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة الأمور لنصابها ، وتحسين الصحة العامة للمصريين ، وذلك من خلال تحويل مراكز صحة الأسرة لأماكن تقديم خدمة طبية حقيقية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بدأت بـ 251 مركز رعاية أولية على مستوى الجمهورية في 21 محافظة " .

مراحل تطوير مراكز الرعاية الأولية

وأردف " عبد الغفار " ، أن المرحلة الأولى من المبادرة تنتهي في شهر يونيو 2023 ، وفي شهر يوليو تنطلق المرحلة الجديدة بـعدد 1004 مراكز صحية أولي ، وفي بداية العام المقبل تبدأ المبادرة بتطوير باقي المراكز ،لافتا إلى أن العدد الكلي للوحدات الصحية الأولية هو 5426 وحدة ومركز صحي .