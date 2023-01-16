اصطدام 40 سيارة.. قتلى وإصابات في حادث بكوريا الجنوبية

اصطدمت 40 سيارة في ساعات متأخرة من أمس الأحد على طريق جوري-بوشيون السريع، في مقاطعة جيونجي المجاورة للعاصمة الكورية "سول".

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب"، أن السيارات تصادموا من الخلف، بشكل متتالي في حوالى الساعة التاسعة والربع بالتوقيت المحلي.

وأُصيب 25 شخصًا بجروح، في الحادث، وأفاد مسؤولون بأن شخصًا واحدًا أُصيب بسكتة قلبية، فيما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة في تصادُم عدة سيارات.

وتلقى 21 شخصًا أُصيبوا بجروح طفيفة العلاج.

ولم يفسر أحد سبب وقوع الحادث، ولكن من المُعتقد بشكل مبدئي أن الثلج المُتجمد على الطريق هو سبب وقوع الحادث.