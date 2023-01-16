الزمالك في صدام ناري أمام بيراميدز بنصف نهائي كأس مصر.. اليوم

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر نسخة موسم (2021-2022)، في لقاء يقام على ملعب "استاد القاهرة".

ويسعى الزمالك إلى مواصلة مشواره في مسابقة كأس مصر والدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي على حساب الأهلي بنتيجة (2-1).

في المقابل، يتمنى بيراميدز إلى الوصول للمباراة النهائية للمباراة الثانية في تاريخه ببطولة كأس مصر بعد نسخة 2019 قبل الخسارة من الزمالك بنتيجة (3-0).

ويطمح فريق بيراميدز إلى تحقيق البطولة الأولى في تاريخه منذ الملكية الجديدة مع الإماراتي سالم الشمسي، حيث سبق وأن وصل الفريق لنهائي الكأس بجانب الكونفدرالية نسخة 2020 قبل الخسارة من نهضة بركان بهدف دون رد.