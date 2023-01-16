حزب المؤتمر: تنفيذ مخطط التنمية الشاملة في سيناء يعظم المساحة العمرانية

ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية.

وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم، أن استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، تتجه بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل، مضيفا أن تنمية سيناء فى غاية الأهمية سواء بالنسبة لقاطنيها أو للدولة بشكل عام.

وأوضح حزب المؤتمر، أن أهم فوائد تطوير هذه المنطقة هي جذب الاستثمارات لها، علاوة على المساهمة في فض التكدس السكاني بالعاصمة والمحافظات الأكثر ازدحاما بالسكان ومن ثم الانتقال للعيش فيها، لافتا إلى أن تحسين جودة الحياة لأبناء وأهالي سيناء من خدمات وفرص عمل وغيرها.

وأكد حزب المؤتمر، أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة.

وأضاف حزب المؤتمر، أن تنمية سيناء تعود بالنفع على قطاع السياحة، حيث أن تطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء وتمهيدها، بالطبع ستعمل على سهولة الوصول إليها دون عناء مما يدعم انتعاش الحركة السياحية بها أيضا خلال الفترة القادمة بما يخلق العديد من فرص العمل والتنمية.