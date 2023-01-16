كاتب صحفي: المعلم هو أساس العملية التعليمية وليس أداة |فيديو

أكد شريف سمير الكاتب الصحفي، أن التعليم يمثل قاطرة التنمية في جميع الدول، لكن مصر تتحرك بخطوات بطيئة للغاية في إتجاه التعليم، مضيفاً أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، وليس أداة.

بناء علاقة سوية بين المعلم و الطالب

وأضاف شريف سمير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أنه يجب توفير دخل مناسب للمعلمين، حتى لا يلجأون إلى الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى أنه يجب تطوير المعلم لكي يصبح مواكباً للعصر.

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أنه يجب بناء علاقة سوية بين المعلم والطالب، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص للغاية، على تطوير العملية التعليمية، و يجب على جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم أن يحرصوا على بناء التعليم.