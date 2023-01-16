انخفاض كبير في سعر الخضراوات والفاكهة في الأسواق.. تفاصيل

تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة ، اليوم ، الاثنين انخفاضا ملحوظا في الأسواق، وعلى جانب آخر حذرت الأرصاد الجوية من طقس ممطر اليوم، واستقرار سعر الدولار، وإليكم أبرز تفاصيل الأخبار الخدمية.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 16-1- 2023

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 16-1- 2023.

وقد شهدت الأسعار انخفاض كبير، فاليوم سجل سعر البطاطس 6.5 جنيهات للكيلو، بينا سجل فى الأيام الماضية 10 جنيهات، وكذلك سعر البصل اليوم بـ 7 جنيهات للكيلو، بعد أن كان يسجل 9 جنيهات، وسعر الجوافة تسجل اليوم 9 جنيها، بعد أن كانت بـ 12 جنيه.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:



الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 7 جنيهات للكيلو

البطاطس 6.5 جنيهات للكيلو

الخيار 6 جنيهات

الملوخية 8.5 جنيهات

الكوسة 6.75 جنيهات

الفلفل الرومي 8 جنيها

الباذنجان 6 جنيهات

فاكهة وخضروات

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية على عدد من المحافظات اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ، موضحة أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة ، والمتوسطة ، والرعدية أحيانا ، وتكون مصحوبة بسقوط أمطار من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد .

وتابعت " غانم " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن كميات الأمطار تكون أكبر في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، وتكون متوسطة غرب البلاد ويصاحبها البرق ، والرعد ، وتمتد الأمطار لمدن القناة ، وسيناء.

أمطار متفاوتة الشدة على المحافظات

ولفتت " غانم " ، إلى أن هناك بعضا من المناطق بالقاهرة الكبرى التي من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ، وتكون مصحوبة بسحب رعدية ، وتمتد حتى شمال الصعيد .

طقس اليوم

استقرار الدولار.. تعرف على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 16-1-2023

أسعار الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 29.56 جنيه للشراء و29.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.01 جنيه للشراء و32.11 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 36.14 جنيه للشراء و36.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 7.87 جنيه للشراء. و 7.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 96.84 جنيه للشراء و 97.16 جنيه للبيع.

