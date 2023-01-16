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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: ما يحدث في قطاع البترول رسالة أمل تؤكد قدرتنا على تخطي العقبات

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

قال النائب مجدي ملك، إن ما يحدث في قطاع البترول رسالة أمل للدولة المصرية تؤكد قدرتنا على تخطي العقبات والأزمات إذا ما كانت هناك إرادة حقيقية وعمل جيد ومخلص للوطن.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء للبترول إنك وشركة برينكو شمال سيناء للزيت ليمتدوشركة برينكو شمال سيناء للغاز ليمتد وشركة برينكو ريسورسز إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994 والقانون رقم 89 لسنة 2018 (ج.م.ع).

 

وأضاف ملك: الأمر يدعونا إلى أن نتساءل للقطاعات الرخوة مثل قطاع السياحة، فمصر تمتلك مقومات يجب استغلالها لكي تستطيع الدولة أن تستفيد من العائد في هذا القطاع، من غير المقبول أن يكون إيراد الدولة المصرية لا يتخطى 10 مليارات دولار ودول اخرى تملك ربع مانملكه تدر سياحيا 150 مليار دولار.

 

واختتم بقوله: يجب الإشادة بوزارة البترول والقيادة السياسية على هذا النجاح الذي نأمل أن يعقبه نجاحات متتالية في كل القطاعات.

قطاع البترول الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى الهيئة المصرية العامة للبترول منطقة شمال سيناء البحرية

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