مجرمو الإنترنت يستهدفون جمهور مسلسل The Last of Us

أعدّ مجرمو الإنترنت أنفسهم منذ مدّة لاستهداف مئات الآلاف من الجمهور الذي يترقب بدء بثّ المسلسل التلفزيوني الجديد The Last of Us، الذي وُضع بالاستناد على لعبة PlayStation الشهيرة التي تحمل الاسم نفسه ويُعدّ أحد أكثر المسلسلات إثارة للاهتمام في هذا العام، وذلك بعد أن بدأ أمس الأحد 15 يناير بث العمل المرتقب بشدّة على قنوات شبكة HBO.



واستهدف المجرمون بمحاولات الاحتيال، على وجه التحديد، اللاعبين الذين يمارسون اللعبة على النظام PlayStation، في أمر نادر الحدوث.



وعلاوة على ذلك، عرض المجرمون على اللاعبين روابط لتنزيل اللعبة على أجهزة الحاسوب، وذلك في مساعيهم لإصابة الضحايا بالبرمجيات الخبيثة، وذلك بالرغم من أن اللعبة ليست متاحة بعد للتشغيل على أجهزة الحواسيب الشخصية.