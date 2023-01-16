بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن أزمة المنتخب.. تفاصيل

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم بيان أوضح خلاله موقف اللاعبين المشاركين مع أنديتهم في الدوري المصري الممتاز، من معسكر المنتخب الوطني للشباب القادم استعداداً للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وجاء البيان كالتالي :

انطلاقا من العلاقة الوطيدة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ممثلا في إدارة المنتخبات الوطنية والجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2003 وكافة الأندية ، استقر الاتحاد بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب الشباب حرصا على المصلحة العامة لكل الأطراف على ترك اللاعبين الذين يشاركون بشكل أساسي مع أنديتهم ببطولة الدوري الممتاز خلال المعسكر المقبل للمنتخب المقرر له خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا بمصر المؤهلة لبطولة كأس العالم.. على أن يتواجد جميع اللاعبين المختارين للانضمام للمنتخب خلال المعسكر الأخير بداية من 3 فبراير وحتى انتهاء البطولة.

وإذ يثمن الاتحاد المصري لكرة القدم التعاون البناء والمستمر بين الجهاز الفني لمنتخب الشباب وكافة الأندية في مشاركة لاعبيها بكافة المسابقات، فإنه يناشد الأندية تغليب المصلحة العامة للكرة المصرية ودعم منتخب الشباب في البطولة التي تقام على أرض مصر ونسعى جميعا للتتويج بها لرفع علم مصر عاليا وإسعاد الجماهير المصرية العظيمة.

ويقيم منتخب الشباب معسكرين للإعداد لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام بمصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس المقبلين ، حيث ينطلق المعسكر الأول يوم 23 يناير ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، فيما سيكون المعسكر الأخير في الفترة من 3 فبراير حتى نهاية البطولة.