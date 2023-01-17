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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على قاتل عمته ببورسعيد

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز اليوم الثلاثاء، حكمها على المتهم بقتل عمته ببورسعيد. 

أحداث الواقعة بدأت في أغسطس الماضي، والمتهم فيها يبلغ من العمر 42 عاماً، وكانت النيابة العامة ذكرت أن المتهم قتل المجني عليها المسنة أم هاشم حسن محمد، عمداً مع سبق الإصرار، وذلك نتيجة حوار دار بينهما بعدما طلب منها مبلغ مالي ورفضت المجني عليها، فضرب رأسها بالأرض وخنقها حتى ماتت.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد استجابت لطلب دفاع المتهمين بتأجيل النظر للقضية في جلسة 19 ديسمبر 2022، كما رفضت عرض المتهم على الطب النفسي لعدم وجود سبب يستدعى لذلك.

قاتل عمته محكمة بورسعيد

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