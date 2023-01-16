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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالتان تقضي بـ إعفاء بطاقات الصيد من الرسوم.. تفاصيل

صيد
صيد

يستهدف قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث، وإصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها.

 

و حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء، حيث نص القانون على أن  تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.

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 و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف.

 

وطبقا للقانون، يتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين:

 

1- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

 2- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

قانون تنمية البحيرات رسوم الصيد بطاقات الصيد الثروة السمكية مجلس الوزراء

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