كلوا لحوم وبيض.. الصحة تنصح المواطنين بتناول غذاء صحي لتجنب الإصابة بالأمراض

نشرت وزارة الصحة والسكان ، مجموعة من الإرشادات المهمة للمواطنين، من أجل المحافظة علي الصحة العامة .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها، إنه يمكن للأشخاص حماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض بتناول طعام صحي والابتعاد عن شرب الشاي والقهوة أثناء وجبات الطعام".

وأفادت وزارة الصحة من خلال الأنفوجراف المنشور بأن الأطعمة الصحية التي تقي من الأمراض تتمثل في تناول الأطعمة التالية: -

اللحوم

البيض

المكسرات والحبوب

البقوليات

الخضروات ذات الأوراق الداكنة

وشددت الوزارة علي ضرورة تجنب شرب الشاي أو القهوة أثناء تناول الطعام .

قبل رمضان.. طرح لحوم بأسعار مخفضة بنسبة 30% في منافذ الزراعة

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، يوم السبت الموافق 14 يناير مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لضبط الأسعار وعدم تحركها.

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

اللحوم

وتطرح وزارة الزراعة اللحوم بكميات كبيرة قبل رمضان بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلي 30% عبر منافذها ، وذلك تخفيفا على المواطنين ، كما أنها تطرح الكبدة والسجق وجميع منتجات اللحوم .

وتسجل أسعاراللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، فى حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا



أسعار اللحوم بالأسواق

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 150 - 180 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 180 و250 جنيها وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها فى الكيلو.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى 150 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

الكبدة

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيها، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن إنتاجنا من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60% من احتياجاتنا ونعاني من عجز في إنتاج اللحوم الحمراء يزيد عن 40% يتم استيراده من الخارج، متابعًا: «نفتقد لوجود مراعي طبيعية مما يجعل مربي الماشية يعتمدون بشكل أساسي علي الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف».

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

وأضاف أبو صدام، أن أسعار اللحوم ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا حيث تراوح سعر كيلو اللحمة البلدي ما بين 170 إلي 250 جنيه حسب نوع اللحمة ومكان البيع، وذلك لعدة أسباب أولها كثرة الإقبال علي شراء اللحوم الحمراء مع قلة المعروض مع انخفاض درجات حرارة المناخ وحاجة المستهلكين إلى اللحوم كمصدر أساسي للبروتين في ظل زيادة عدد السكان لأكثر من 105 ملايين نسمة والذي لا يقابلها زياده في أعداد المواشي والتي لا تزيد عن 8 ملايين رأس ماشية تقريبا بجانب نحو 2 مليون و900 ألف رأس من الأغنام والماعز والجمال.

وأشار أبو صدام، إلى أن ارتفاع أسعار الدواجن ووصول كيلو الفراخ البيضاء إلى 63 جنيها أدى إلى إقبال المواطنين علي شراء اللحوم الحمراء كبديل أفضل عن لحوم الدواجن في ظل تزامن فصل الشتاء وارتفاع أسعار أغلب المنتجات الغذائية مع إفطار الأخوة المسيحيين والاحتفال بعيد الميلاد المجيد الذي يزيد فيهما تناول اللحوم بكل أنواعها.

وتوقع عبد الرحمن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار ارتفاع أسعار الاعلاف بكل أنواعها والتي أدت لارتفاع أسعار اللحوم الحيه حيث وصل سعر العجل البقري البلدي وزن 250 كيلو الي عشرون الف جنيه والعجل الجاموس وزن 250 كيلو الي 18 الف جنيه مع استمرار الازمه الروسية الأوكرانية التي أدت الي إرتفاع تكلفة استيراد اللحوم من الخارج

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم المادي والمعنوي لقطاع الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة ما بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من اللحوم الحمراء والحفاظ علي استمرار عمل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي والذي يعتبر هذا القطاع هو مصدر رزقهم الرئيسي والأساسي