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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. مواصفات وسعر فورد فوكاس موديل 2023 في مصر.. أرخص 5 سيارات في الإمارات

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يبحث قطاع كبير من المواطنين الإماراتيين عن سيارات جديدة موديل 2022 ، وذلك بفضل ما تحتوي علية تلك الإصدارات من مميزات وتكنولوجيات حديثة تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، ويضم السوق الإماراتي للسيارات باقة متنوعة من السيارات موديل 2022 تتيح للمواطنين المفاضلة بينهم واختيار الأنسب لهم، ولاحتياجاتهم .

ينتشر داخل السوق السعودي للسيارات الجديدة أنواع مختلفة من الإصدارات موديل 2023، من الفئات المختلفة التي يرغب في اقتناءها كثيرين ومنها الهاتشباك، والسيدان ، والـ SUV، وغالبا ما يفضل السعوديين والمغتربين اقتناء السيارات الـSUV العائلية، وذلك بسبب مساحتها الكبيرة، واحتوائها علي الكثير من التكنولوجيا الحديثة التي توفر قدرا كافيا من الراحة والأمان.

يبحث الكثير من المواطنين الكويتيين وخصوصا المغتربين عن سيارات جديدة موديل 2023 تناسب احتياجاتهم، ويتماشى سعرها مع دخولهم الشهرية، ويتوافر بها العديد من المميزات والتجهيزات المتطورة، وبالتالي يضم السوق الكويتي للسيارات الجديدة باقة  متنوعة من طرازات السيارات المختلفة ومن ضمنها سيارة هيونداي كريتا موديل 2023 .

تنتمي شركة اكسيد  الصينية إلى مجموعة شركات شيري اوتوموبيل الصينية، وهي واحدة من الشركات التي دخلت سوق السيارات الفاخرة منذ سنوات، ولديها خبرة كبيرة في صنع السيارات الأوروبية المدمجة بأحدث التقنيات، ومن إصدارات تلك الشركة سيارة اكسييد تى اكس ال موديل 2023 والتي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV العائلية، والتي يرغب في اقتناءها اغلب المواطنين السعوديين بفضل تكنولوجيتها الحديثة التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات.

سخرت المغنية الكولومبية شاكيرا من سيارة رينو توينجو في أغنيتها الأخيرة "آوت أوف يور ليج"، من خلال قولها جملة، "لقد استبدلت فيراري بسيارة رينو توينجو".

شهد سوق السيارات خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار السيارات المختلفة، بالإضافة الي عدم توافر الكثير من أنواع السيارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك يعود الي عدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات، ورغم تلك العقبات شهد السوق المصري انفراجه في الكثير من موديلات السيارات موديل 2023، وتم توافرها لدي الوكلاء والموزعين رغم تلك الأزمات ومن هذه السيارات فورد فوكاس موديل 2023.

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من أنواع السيارات المختلفة، التي تناسب مختلف احتياجات المواطنين، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم، وقضاء احتياجاتهم بكل سهولة، ومن هذه الإصدارات سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2001.

تنتمي سيارة كرايسلر ستراتوس موديل 2000 إلي فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم،  وتم صناعتها من قبل شركة كرايسلر الأمريكية وتناسب الشباب والعائلات، وتم إنتاجها عام 1998 وظلت متواجدة في الأسواق حتي عام 2006، وحل محلها عام 2007 سيارة أفنجر، وحظيت كرايسلر ستراتوس موديل 2000 بمكانة كبيرة لدي المواطنين في مختلف دول العالم ومنهم مصر بفضل ، محركها القوي، وتصميمها المميز، واعتماديتها العالية.

تنتمي سيارة سوزوكي التو موديل 2009 إلى فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، قدمت سوزوكي التو الي الأسواق بداية من عام 1979، وتنتشر في مختلف أسواق السيارات العالمية ومنهم السوق المصري للسيارات المستعملة، ونالت أعجاب المصريين وخصوصا فئة البنات، وذلك بفضل ما تحمله من مميزات منها، انخفاض استهلاكها للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة، وأسعارها المتوسطة التي تباع بها، والتي تتماشي مع دخول الكثير من المواطنين .

 

 

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