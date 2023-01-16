عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد عيسى: نحرص على الترويج لجذب السياحة الأمريكية إلى المقاصد المصرية

صدى البلد

وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، الدعوة للقطاع الخاص ممثلا فى الغرف الاتحادات للعمل معا بهدف تحقيق النمو المنشود في القطاع وفى صناعة السياحة، من خلال التعاون فى كافة عناصر الصناعة وفي زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة البالغة نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

وأشار عيسى خلال لقاء بغرفة التجارة الأمريكية اليوم بحضور طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعدد كبير من الشركات وقيادات الغرفة، إن هناك حرصا كبيرا على جذب السياح لا سيما السياحة الأمريكية والتى لها اهتمام بمناطق مثل الأقصر وأسوان بجانب رحلات السفارى في الغردقة وشرم الشيخ.

 

أضاف أحمد عيسى خلال حلقة نقاشية علي هامش لقاء للوزير بالغرفة الأمريكية، وردا علي بعض أسئلة المشاركين، إن الوزارة تعلن عن المقاصد السياحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن خلال منصات السوشيال ميديا وبعض القنوات، بجانب الدعاية فى العديد من الأسواق العالمية المستهدفة، والمشاركة فى بورصات السياحية في لندن وبرلين وغيرها .

 

وحظى الوزير بترحيب كبير من طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية قبل بداية اللقاء ومن المدير التنفيذي للغرفة سلفيا ميناسا وأعضاء الغرفة .

السياحة وزير السياحة السوشيال ميديا الولايات المتحدة الامريكية شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليار دولار في الشهر.. اكتشاف ثروة مصرية جديدة من الغاز تنعش الاقتصاد

كهربا جاهز والأهلي خد قراره| حكاية خطاب أنهى الأزمة.. ماذا جاء به؟

مثل مروان عطية| شوبير يصدم عشاق الزمالك في صفقة إيبوكا

49 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد الإفراج عن أعلاف بحوالي مليار دولار

بعد تراجعه 2.5 جنيه.. سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

رحيل نجم بيراميدز قبل مواجهة الزمالك اليوم

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25% ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفاجأة.. الأهلي يعير نجم الفريق للبنك الأهلي بالمجان.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس يستقبل رئيس شركة إيني الإيطالية للبترول

الكويت.. تحرك عاجل من النيابة ضد مسربي اختبارات الثانوية العامة

بداخلها لغز.. اكتشاف مقبرة فرعونية مذهلة |صور

توجيهات رئاسية بتوسيع أنشطة شركة إيني الإيطالية في مصر

لاعب الأهلي السابق مرحبا بعودة كهربا: "هيعمل ماس كهربائي"

بتمطر تلج من 3 أيام.. نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية بعنف.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون بشرتها وشعرها الطويل.. صور صادمة للمذيعة ياسمين عز| الحقيقي والمزيف

مع الكلاب.. إيمان العاصي تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

من سن الـ 20.. جمال شعبان يؤكد على ضرورة الفحص الشامل لهؤلاء

نشرة المرأة والصحة.. إطلالات طليقة أحمد الفيشاوي المحذوفة من إنستجرام.. خاف علي ولادك من الفراولة

فيديو

أزمة بسبب زفاف عروسين من ذوي القدرات الخاصة .. ما القصة؟ "فيديوجراف"

تراجع الدولار واستقرار الذهب.. ماذا يحدث في الأسعار

احذروا هذه الظاهرة.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس.. تفاصيل

رد الجميل .. يطوف بوالده الحرم حامله على ظهره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

نجاح البصرة.. "ضربة معلم"

نهى زكريا

مصر أقوى.. التاريخ يشهد

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

اﻟﻤﺰﻳﺪ