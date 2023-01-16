قنديل : جامعة حلوان تحرص على إكبار دورها في محو الأمية

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

صرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد"، بأن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، وخاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

وأشار “قنديل”، إلى أن مشاركة الجامعة بالمشروع تنبع من اعتقادها بأن قضية محو الأمية لها أهمية كبيرة في بناء الوطن وتحقيق التنمية وتطوير المجتمع .

وبلغ إجمالي عدد المواطنين الذين نجح طلاب جامعة حلوان في تحريرهم من الأمية على مدار 9 دورات امتحانية متتالية حتى دورة أكتوبر ٢٠٢٢، ١٤٢٠٤ مواطنا ومواطنة تم تحريرهم من الأمية وفقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار .

ووقعت جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار للمشاركة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية وفقا للمبادرة الرئاسية الموقرة لإعلان مصر خالية من الأمية بالجمهورية الجديدة ٢٠٣٠.